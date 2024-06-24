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Новым моделям этой марки могут дать прежние культовые названия — но есть подвох
Mitsubishi хочет возродить культовые названия...

Новым моделям этой марки могут дать прежние культовые названия — но есть подвох

Mitsubishi хочет возродить культовые названия моделей при создании электрокаров

Японский производитель Mitsubishi в 2017 году присвоил новому кроссоверу культовое название Eclipse к огорчению многих фанатов бренда. Стало известно, что недавно компания подала заявки на регистрацию торговых марок для других знаковых названий, включая Montero и Lancer Sportback. Не исключено, что их тоже могут использовать для менее привлекательных моделей.

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В частности, название Montero не использовалось в США с 2006 года, но Mitsubishi недавно подала заявку на его регистрацию в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO). Таким образом, возможно, готовится возвращение Montero на американский авторынок.

Также Mitsubishi подала заявку на торговую марку Lancer Sportback – под таким названием еще в 2010 году появилась пятидверная версия популярного седана. Теперь поданная в марте заявка охватывает «автомобили и структурные части к ним».

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Вызывает интерес заявка на торговую марку Lancer Sportback на фоне того, что Mitsubishi сотрудничает с Nissan с целью выхода на рынок США с новыми гибридными и электрическими моделями. Возникли предположения, что Lancer Sportback может стать версией Leaf от Mitsubishi. При условии, что патент все-таки одобрят. Есть информация о новом пикапе Mitsubishi для американского рынка, а также серийной версии концепта D:X – она может стать следующим Delica. Но на текущий момент нет официального подтверждения этой информации.

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Источник: 32cars.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
24.06.2024
Фото:Unsplash
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