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Почему растут цены на парковки в аэропортах? Разбираемся вместе с экспертом

Автоэксперт Сажин призвал проверить обоснованность цен на парковки в аэропортах

Цены на парковки на вокзалах и в аэропортах российских городов неуклонно растут, а водители вынуждены платить большие суммы за время стоянки. Назрел вопрос пересмотра схемы оплаты паркинга в России. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

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Он считает, что необходимо проверить, насколько обосновано ценообразование в этой сфере услуг.

«Аппетит приходит во время еды. В Петербурге, например, перед ПМЭФ подняли цены на парковки. Возможно, это было сделано для того, чтобы уменьшить пассажиропоток, но форум завершился, а цены снизить обратно забыли», – отметил эксперт.

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В Пулково, например, получасовая стоянка авто обходится в 350 рублей, причем водителям приходится переплачивать, потому что никто не знает, сколько времени уйдет на спуск трапа и выдачу багажа. Причем период оплаты менее 30 минут не предусмотрен, констатирует Сажин. И если водитель с машиной простоит на три минуты дольше, ему придется внести оплату по полному тарифу за 30-минутный период.

«Целесообразно было бы установить цену на полчаса, а далее сделать поминутную оплату. И вообще стоит поинтересоваться, обосновано ли повышение цен на парковку у этих монополистов», – категоричен в своем мнении автоэксперт.

Есть и проблема с платными парковками в центральных районах городов, там часто выписывают штраф вместо того, чтобы упростить процедуру оплаты парковки и для забывчивых сделать возможность отложенного платежа, подытожил Сажин.

Источник: osnmedia.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
25.06.2024
Фото:Unsplash
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