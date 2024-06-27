Этот забытый россиянами остров снова привлекает туристов — цены прошлого года!

Отдых на Кипре стал альтернативой для отдыха россиян вместо дорогой Турции

Востребованность пакетных туров на Кипр у россиян в этом году выросла почти в три раза, по сравнению с летом 2023 года. Повышенный спрос объясняется ростом цен на турецкие курорты, рассказали туроператоры.

Турецкие отельеры резко подняли стоимость отдыха в своей стране, поэтому российские туристы вспомнили о достойной альтернативе Бодруму и Анталье – Кипре, пляжи которого ничем не уступают турецким.

На Кипре не только прекрасное чистейшее море, отличные пляжи и потрясающая природа, но и вкусная кухня. При этом отдых на острове достаточно бюджетный. Туроператоры заверяют, что стоимость туров осталась на уровне прошлого года.

Остров славится своими историческими памятниками и старинными храмами, к услугам туристов – огромный выбор экскурсий. Для детей есть различный локации для активных развлечений, включая аквапарк. Оформление визы занимает не более шести дней, а для ее получения нужен минимальный пакет документов. Есть авиасообщение из Москвы два раза в неделю с пересадкой в Кувейте.

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Источник: Ассоциация туроператоров