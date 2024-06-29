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А теперь мы идем к вам: китайцы нацелились на японский авторынок

Китайская BYD выводит на рынок Японии третью модель электрокара – седан Seal EV

Новый седан BYD Seal EV станет самой дорогой моделью на японском рынке, где потребители традиционно предпочитают отечественные бренды.

Компания из Шэньчжэня начала принимать заказы на флагманский электромобиль Seal EV в Японии, установив рекомендованную розничную цену на заднеприводную версию в 5,28 миллиона иен (33 тысячи долларов).

BYD Seal EV
BYD Seal EV

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Экспансия BYD в Японии может стать вызовом для местных автопроизводителей, конкурирующих с BYD и другими китайскими брендами электромобилей на китайском рынке.

Автопроизводитель представил на японском рынке исключительно электромобили, без подключаемых гибридов, по которым занимает лидирующие позиции в Китае.

BYD предложит в Японии заднеприводную и полноприводную версии электрокара, обе оснащены аккумуляторной батареей мощностью 82,56 кВтч (112 л.с.).

BYD Seal EV
BYD Seal EV

Заднеприводная версия имеет запас хода 640 км, а полноприводная, стоимостью 6,05 миллиона иен (37,8 тысячи долларов), может проехать на одной зарядке 575 км.

BYD агрессивно расширяет присутствие в Европе

В прошлом году BYD запустила в Японии электромобили Atto 3 и Dolphin, продав около 2500 штук с момента открытия первого японского дилерского центра в Иокогаме в феврале 2023 года.

Китайская компания не намерена останавливаться и планирует ежегодно добавлять минимум одну новую модель в свою «японскую» линейку.

Источник: Reuters

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За РулемАлексеева Елена
Фото:BYD
Количество просмотров 1
29.06.2024
Фото:BYD
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