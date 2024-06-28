В России начнут переделывать в электрокары машины с пробегом — есть первый образец

Кадаков оценил проект ремоторизации завода «Автотор» в Калининграде

Отечественный автопроизводитель «Автотор» в рамках разработанного проекта ремоторизации показал автомобиль с пробегом с установленным на место прежнего ДВС электромотором и новыми электронными системами управления.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Вот так выглядит ремоторизация, которую давно продумывает завод «Автотор».

Это Kia, который был выпущен больше десяти лет назад. Чтобы установить вместо бензинового мотора электрический, пришлось внедрить 17 элементов управления – от зарядного блока и электрического отопителя до блоков управления системами автомобиля. И батарею, конечно.

В «Автоторе» считают, что ремоторизация может решить проблему эксплуатации резко устаревающего автопарка страны. Почти все компоненты готовы делать на «Автоторе»: в эксплуатацию вводят 12 новых заводов по локализации производства электромобилей.

Автотор обкатывает идею в пределах Калининградской области. Предполагается, что в будущем такой «электрокомплект» можно будет установить на любой станции техобслуживания. Правда, пока непонятно, сколько может стоить «электрический ремкомплект.

Отмечается, что практически все необходимое для ремоторизации планируется изготавливать в Калининграде. По прогнозам, в эксплуатацию будет запущено 12 новых заводов по локализации производства электромобилей. В настоящее время уже завершается строительство корпусов и контрактация современного оборудования.

В рамках реализации программы развития автопрома до 2030 года Минпромторг РФ совместно с «Автотором» работают над изменениями к специнвестконтракту (СПИК). Речь идет о том, что инвестиции для создания новых мощностей существенно увеличат. Напомним, сумма действующих обязательств оценивается в 32 млрд рублей.