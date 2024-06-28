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Еще одно табу — туристам из России запретили летать самолетами в эти страны

АТОР: Евросоюз наложил запрет на авиаперелеты для российских туристов

Европейский союз ввел очередной пакет санкций, согласно которому введен запрет на «любые частные и чартерные авиаперелеты в интересах граждан или компаний России». Эксперты туроотрасли считают, что новые ограничения распространятся, в первую очередь, на VIP-туристов, а не обычных путешественников.

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Отмечается, что вводимый запрет коснется авиаперелетов, организованных российскими юридическими или физическими лицами. В качестве примера приводятся чартерные рейсы в курортные зоны.

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По словам вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) России Артура Мурадяна, ограничения не затронут регулярные чартерные рейсы, например, на Кубу. А вводимый запрет скажется на VIP-туристах, фрахтующих самолеты для себя. Как правило, такие туристы являются владельцами паспортов других стран.

«Система частных перелетов является гораздо более закрытой, что затруднит контроль со стороны Евросоюза», – уточнил вице-президент АТОР.

По мнению Мурадяна, эта мера не принесет Евросоюзу ожидаемого эффекта, потому что изначально является безрезультатной.

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Источник: tourprom.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
28.06.2024
Фото:Unsplash
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