Города Дальнего Востока ждет масштабная реновация — в Госдуме готовят мастер-планы

Госдума: для Дальнего Востока и Арктики создадут единый стандарт туруслуг

С целью повышения уровня безопасности отдыха с учетом специфики таких регионов, как Дальний Восток и Арктика, могут создать единый стандарт туристических услуг. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики о законодательном обеспечении опережающего социального развития региона она напомнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина впервые были разработаны национальные стандарты туруслуг по Арктике.

Орлиное гнездо, Владивосток

«Причем они действительно неплохо сформированы и достаточно содержательны. Я предлагаю поработать и над их большей конкретизацией, и над созданием единого национального стандарта туристических услуг для Дальнего Востока и Арктики», – подчеркнула вице-спикер.

Яровая считает, что совместно с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики необходимо составить единые предложения для реализации мастер-планов развития дальневосточных городов.

«Важнейший вопрос, который является даже стратегическим шансом, это мастер-планы развития городов, которые сформированы при участии жителей Дальнего Востока. Важно институционально поддержать понятие мастер-планов, чтобы финансовое обеспечение реализовывалось в стандартизированном варианте. Данные подходы и в интересах самих дальневосточных регионов», – убеждена вице-спикер.

Напомним, глава России в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Имеются в виду планы по развитию административных центров дальневосточных регионов и других городов Дальне-Восточного федерального округа населением свыше 50 тысяч человек.

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Источник: ТАСС