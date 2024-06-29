Города Дальнего Востока ждет масштабная реновация — в Госдуме готовят мастер-планы
С целью повышения уровня безопасности отдыха с учетом специфики таких регионов, как Дальний Восток и Арктика, могут создать единый стандарт туристических услуг. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
В ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики о законодательном обеспечении опережающего социального развития региона она напомнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина впервые были разработаны национальные стандарты туруслуг по Арктике.
«Причем они действительно неплохо сформированы и достаточно содержательны. Я предлагаю поработать и над их большей конкретизацией, и над созданием единого национального стандарта туристических услуг для Дальнего Востока и Арктики», – подчеркнула вице-спикер.
Яровая считает, что совместно с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики необходимо составить единые предложения для реализации мастер-планов развития дальневосточных городов.
«Важнейший вопрос, который является даже стратегическим шансом, это мастер-планы развития городов, которые сформированы при участии жителей Дальнего Востока. Важно институционально поддержать понятие мастер-планов, чтобы финансовое обеспечение реализовывалось в стандартизированном варианте. Данные подходы и в интересах самих дальневосточных регионов», – убеждена вице-спикер.
Напомним, глава России в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Имеются в виду планы по развитию административных центров дальневосточных регионов и других городов Дальне-Восточного федерального округа населением свыше 50 тысяч человек.
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Источник: ТАСС