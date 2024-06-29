Как накопить на отпуск? Российские туристы поделились своими методами

OneTwoTrip и компания Bnovo опросили туристов о финансовой составляющей отдыха

Отпуск – это долгожданное время, когда можно забыть о работе и погрузиться в новые впечатления. Но для многих россиян приятное ожидание омрачается вопросом: как же оплатить свой отдых? Портал OneTwoTrip и IT-компания Bnovo провели онлайн-опрос среди тысячи пользователей, чтобы узнать, как они копят деньги на путешествия и сколько тратят на отпуск.

Большинство (55%) россиян собирают деньги на отпуск самостоятельно, откладывая часть своего дохода. Еще 7% опрашиваемых подрабатывают, чтобы обеспечить себе и своей семье комфортный отдых. Для трети (33%) доход позволяет путешествовать без накоплений, а 8% используют доход от инвестиций.

По результатам опроса, половина (50%) туристистов в прошлый отпуск вышла за рамки планируемого бюджета. Причем, 12% превысили свой лимит незначительно. Главные виновники перерасхода – еда, экскурсии и развлечения, их назвали 40% опрашиваемых.

Примерно треть (33%) туристов используют кредитные карты для оплаты дороги и проживания. При этом 11% россиян часто прибегают к такому методу. Треть (33%) возвращает деньги банку в течение месяца, а 11% на это нужно более полугода. Некоторые (2,4%) берут кредит на поездку, 3,6% занимают деньги у знакомых, а 7% получают финансовую помощь от родственников. Только половина (47%) опрашиваемых имеет с собой средства на непредвиденные расходы.

Большинство (40%) опрошенных планируют потратить на следующую поездку от 30 до 80 тысяч рублей на человека.

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Источник: РИА Новости