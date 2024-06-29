Египет готовит «бестселлер» для привлечения туристов из России: известны подробности

Египет планирует улучшать инфраструктуру и сервис для привлечения туристов

Египет, некогда ассоциирующийся с доступными и бюджетными путешествиями, стремительно меняет имидж. Если раньше туристы мирились с низким уровнем сервиса ради доступной цены, сейчас времена изменились. Как заявил в интервью РИА Новости вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, туристы требуют качественного сервиса, а египетские отели уже не могут конкурировать с более дорогими, но и более комфортными аналогами в Турции или других странах.

« Сегодня фактически исчезла та категория людей, которые готовы были мириться с более низким сервисом египетских отелей в обмен на их дешевизну. Сейчас тур в нормальный отель в Египте стоит не менее 200-250 тысяч рублей. Ослабление рубля, подорожание перелета, который увеличился из-за облета ряда территорий, явно сказались на стоимости путевок », - подчеркнул Кобищанов.

Несмотря на это, египетские власти не отказываются от амбициозных планов и готовятся представить миру новый «бестселлер», который может затмить популярность даже Турции.

Египет активно инвестирует в развитие туристической инфраструктуры. Вместо дешевых отелей с невысоким уровнем комфорта, в страну приходят известные международные сети.

Яркий пример – приход турецкой сети Rixos. Отели Rixos известны своим высоким уровнем сервиса и эксклюзивными предложениями. В Египте Rixos осваивает не только традиционные курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду, но и северное побережье, в частности, Аль-Аламейн и Марса-Алам. Эти районы отличаются более мягким климатом, «мальдивским» песком и спокойным Средиземным морем. Строятся новые курорты, обеспечивающие туристам отдых высшего класса.

Египет станет конкурентом не только Турции, но и другим популярным курортным странам, предлагая уникальную смесь древней истории, экзотики и отдыха в роскошных отелях.

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Источник: РИА Новости