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Электрокары BMW M получат имитацию переключения передач и звуки мотора
В новые BMW M будут добавлены имитация...

Электрокары BMW M получат имитацию переключения передач и звуки мотора

В новые BMW M будут добавлены имитация переключения передач и звуковые эффекты

Мир автомобилей стремительно меняется. Электрификация становится неотъемлемой частью автомобильной индустрии, и даже производители спортивных машин, такие как BMW M, должны адаптироваться к новым реалиям. В интервью британскому автомобильному журналу Top Gear, Фрэнк ван Мил, глава подразделения BMW M, рассказал о том, как компания планирует сохранить фирменную «M-овскую» драйверскую философию в своих будущих электромобилях.

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Ван Мил признался, что Hyundai Ioniq 5 N, заряженный электромобиль от южнокорейского автопроизводителя, его впечатлил.

«Мне нравятся идеи Hyundai, которые совпадают с нашими. Когда вы за рулем, вам нужна обратная связь. Если вы находитесь на трассе, у вас нет времени смотреть на спидометр или обороты», - сказал он

Это заявление демонстрирует, что BMW M прекрасно понимает, насколько важна тактильная и звуковая обратная связь для водителей спортивных автомобилей, особенно на треке. В электромобилях, где отсутствует шум двигателя и физическое переключение передач, эту обратную связь необходимо создавать искусственно.

«В чистом электромобиле, когда имеется только одна передача и нет ни звука, ни эмоциональной стимуляции, водителю трудно понять, с какой скоростью он едет. Нам нужно решение, которое позволит водителю подключиться к автомобилю без необходимости постоянно смотреть на спидометр. Поэтому я думаю, что современный подход к аналоговому переключению передач и звуковым эффектам, который мы и делаем, и есть правильное направление», - объяснил Фрэнк ван Мил.

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BMW M уже много лет работает над функцией имитации переключения передач для электромобилей, и, как сказал ван Мил, они достигли очень интересных результатов. Первый высокопроизводительный электромобиль BMW M на новой платформе – это седан, который, как ожидается, появится в продаже в 2026 или 2027 году. Текущая версия этого автомобиля оснащена четырьмя электродвигателями, что обещает невероятные характеристики.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 1
30.06.2024
Фото:ITHome
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