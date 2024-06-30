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Турция рискует потерять российских туристов: туристический сектор страны бьет тревогу

Туристический сектор Турции боится потерять гостей из России из-за высоких цен

Туристический сектор Турции, который всегда гордился своим гостеприимством и доступными ценами, сегодня находится в тревожном положении. Страна, ежегодно получающая от туризма более $50 млрд, рискует потерять своих главных клиентов – россиян и европейцев. Причиной тому – взлетевшие цены на отдых, которые становятся все более непривлекательными для путешественников.

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Основная проблема – стремительная инфляция в Турции. Правительство, пытаясь сдержать ее рост, искусственно удерживает валютный курс. В результате, турецкая лира дешевеет, а цены на товары и услуги, выраженные в иностранной валюте, растут.

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Это напрямую отражается на стоимости отдыха в Турции. По словам эксперта Тайлана Беюкшахина, недельная поездка, которая раньше стоила 1,5-2 тысячи долларов, теперь обходится в 3 тысячи и больше. Такая динамика делает отдых в Турции менее привлекательным, особенно для россиян и европейцев, которые могут найти более выгодные предложения в других странах Средиземноморья – Египте, Кипре, Греции и Испании.

Турецкие бизнесмены, понимая опасность ситуации, располагают цены в иностранной валюте, чтобы сохранить прибыль. Однако, такой подход только усугубляет проблему и заставляет туристов искать альтернативные направления. В результате, туристический сектор Турции рискует потерять своих ключевых клиентов и столкнуться с падением доходов.

Источник: Известия

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
30.06.2024
Фото:Unsplash
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