Mercedes-Benz решил вкладываться в разработку автомобилей с ДВС

Mercedes-Benz увеличил инвестиции в бензиновые и дизельные агрегаты

Несмотря на явную тенденцию к электрификации автомобильной промышленности, немецкий автогигант Mercedes-Benz делает неожиданный шаг, увеличивая инвестиции в двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Это решение, объявленное генеральным директором концерна Ола Каллениусом, вызвало большой резонанс в отрасли.

По словам Каллениуса, без значительных инвестиций к 2027-2028 годам двигатели внутреннего сгорания станут неконкурентоспособными из-за ужесточения экологических норм. Чтобы избежать больших штрафов и сохранить свою конкурентную позицию, компания вынуждена вкладывать больше средств в модернизацию ДВС.

Mercedes-Benz планирует модернизировать свои ДВС, сделав их более эффективными и экологичными. В частности, все будущие двигатели будут электрифицированы в той или иной степени. Это означает расширение модельного ряда гибридных автомобилей, как умеренных, так и подзаряжаемых.

Хотя Mercedes-Benz сохраняет цель стать углеродно-нейтральной компанией к 2040 году, план тотальной электрификации временно откладывается. До 2030 года доля гибридных и электромобилей должна достичь 50%, но ДВС по-прежнему играют важную роль в стратегии компании.

Обновленный S-Class W223 станет первым автомобилем, который получит модернизированные ДВС. Инвестиции в рестайлинг S-Class оказались больше, чем обычно тратится на обновление в середине жизненного цикла.

Несмотря на слухи об отмене проекта, разработка новой платформы для Mercedes-Benz EQS продолжается.

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Источник: Wirtschaftswoche