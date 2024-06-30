Треть владельцев электрокаров хотят вернуться на ДВС: разбираемся в причинах

Опрос: 30% владельцев электрокаров хотят сменить их на модели авто с ДВС

В то время как некоторые воспевают электромобили как будущее автотранспорта, 30% владельцев уже задумались о возвращении к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

В чем же кроется причина такой непредсказуемой статистики?

Несмотря на прогресс в технологии и рост популярности электромобилей, их массовое внедрение все еще тормозят инфраструктурные и экономические барьеры. 30% владельцев электромобилей уже задумываются о возвращении к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Отсутствие развитой сети зарядных станций, особенно в сельской местности и на трассах, остается серьезным препятствием для владельцев электромобилей. Длительные поездки превращаются в утомительное планирование и ожидание.

Не все имеют возможность заряжать электромобиль дома. Также покупателей отпугивает высокая стоимость зарядных устройств для дома.

Несмотря на государственные субсидии, первоначальная стоимость электромобиля, как правило, значительно выше, чем у бензиновых аналогов.

Аккумулятор – самая дорогая часть электромобиля. Его замена, которая может потребоваться через 5-7 лет, является серьезным финансовым бременем для владельца.

Время зарядки электромобиля значительно превышает время заправки традиционного автомобиля. Это создает неудобства при поездках на дальние расстояния, требуя дополнительных остановок и планирования маршрута.

Многие потенциальные покупатели опасаются остаться без заряда вдали от цивилизации, особенно в условиях недостаточной инфраструктуры.

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Источник: МашТех