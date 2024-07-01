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Почему электромобили ломаются в 1,5 раза чаще машин с ДВС
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Почему электромобили ломаются в 1,5 раза чаще машин с ДВС
JD Power: у электрокаров и гибридов больше...

Почему электромобили ломаются в 1,5 раза чаще машин с ДВС

JD Power: у электрокаров и гибридов больше серьезных поломок, чем у авто с ДВС

Исследователи JD Power заявили, что поломки электромобилей чаще всего связаны с программным обеспечением. Специалисты проанализировали случаи поломок электромобилей, гибридов и машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Выяснилось, электромобили и подключаемые гибриды ломались чаще автомобилей с ДВС практически по каждому параметру, в числе которых двигатель, ходовая часть, топливные узлы и так далее.

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Согласно опросу, на 100 бензиновых и дизельных машин было зафиксировано 180 случаев ремонта, а на 100 электрокаров 266 случаев. Основной проблемой электромобилей стало программное обеспечение. Почти все неполадки были связаны с электроникой.

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Эксперт JD Power Фрэнк Хэнли заявил, что критических неисправностей электрокаров и гибридов наблюдалось втрое больше, чем у машин с ДВС. При таких неисправностях автомобиль нельзя отвезти к дилеру на ремонт: требуется исправление на более высоком техническом уровне.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: The Verge

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
01.07.2024
Фото:Unsplash
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