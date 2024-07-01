Продажи автомобилей этого российского бренда идут на рекорд: в чем секрет успеха

Автозавод «Москвич» продал более 10 тыс. машин с начала 2024 года

Завод «Москвич» продал в июне текущего года 1,3 тыс. новых машин. В первом полугодии объем продаж превысил 10 тыс. машин. Из них 900 штук пришлось на лифтбеки Москвич 6 и 700 – на электрокроссоверы Москвич 3е.

В пресс-службе завода отметили, что в марте удалось снизить цены на машины и сделать условия покупки максимально понятными без дополнительных условий. Поэтому наблюдается повышенный спрос на модели бренда, многие из которых в официальных дилерских центрах либо раскуплены, либо забронированы.

Москвич 3е

Уточняется, что всего в этом году предприятие планирует реализовать 27 тыс. машин против 15,3 тыс. автомобилей, проданных в 2023 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»