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Власти перечислили люксовые авто, чьи владельцы игнорируют ПДД

В Москве эвакуировали свыше 26 тысяч премиальных автомобилей с начала года

С начала 2024 года в Москве более 26 тысяч люксовых автомобилей были перемещены на спецстоянки за нарушение правил парковки. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

С начала года эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки четыре Ferrari, шесть Rolls-Royce, 12 Lamborghini, 23 Bentley и 121 Tesla.

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Наибольшее количество перемещенных автомобилей составили модели марок Toyota (6348), BMW (5571), Mercedes (5528), Audi (3071) и Volvo (1567).

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что водители этих машин нарушили правила парковки, оставив машины в запрещенных местах, на местах для инвалидов или на тротуарах. Это создавало помехи для других участников дорожного движения и пешеходов и могло привести к ДТП.

Автомобили, оставленные в неположенных местах, эвакуаторы перемещают на специализированные стоянки, вне зависимости от их стоимости, подчеркнули в Дептрансе.

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Источник, фото: Дептранс Москвы/Telegram

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2
03.07.2024
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