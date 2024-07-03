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Автозаправочные станции могут закрыться в ближайшем будущем — чего нам ждать
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Автозаправочные станции могут закрыться в ближайшем будущем — чего нам ждать

В странах Евросоюза к 2035 году намерены в 2 раза сократить количество АЗС

К 2035 году количество топливных станций в Европе может сократиться вдвое, отмечается, что инвестиции в автозаправочные станции (АЗС) значительно потеряют привлекательность на фоне «зеленой» повестки.

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В Евросоюзе к 2035 году намерены прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а полностью такие автомобили могут исчезнуть к 2053 году. Поэтому инвестиции в строительство АЗС будут неоправданными. Отмечается, что большая часть из тех станций, которые планируется закрыть, это небольшие и, как правило, необслуживаемые заправки.

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Согласно статистике, в странах Европейского Союза по итогам 2023 года было реализовано 10,5 млн новых электромобилей. Почти пятая часть из этого количества и проданных в ЕС в 2023 году была произведена в Китае. Ожидается, что в обозримом будущем этот показатель достигнет 25%.

Источник: jpost.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
03.07.2024
Фото:Unsplash
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