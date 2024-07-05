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В этом ж/д туре можно познакомиться с кухней народов и их кулинарными традициями

РЖД запустит в 2025 году гастрономический тур из Москвы на Кубань и в Адыгею

«Российские железные дороги» (РЖД) запустят с осени 2025 года новый туристический поезд из столицы России в Краснодарский край по маршруту Москва – Краснодар – Новороссийск – Майкоп в рамках «Гастротура».

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«Туры продолжат знакомить путешественников с самыми интересными природными и архитектурными локациями, а также не оставят равнодушными любителей событийного, паломнического и гастротуризма», – говорится в Telegram-канале РЖД.

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Во время поездки на поезде путешественники смогут познакомиться с историей и культурой этих городов, местными традициями приготовления и употребления еды, а также кулинарными традициями. Всего планируется запустить восемь новых круговых туристических маршрутов, один из которых – «Гастротур» на Кубань и в Адыгею.

График всех туристических железнодорожных маршрутов на 2025 год уже есть опубликован на сайте РЖД. Сообщается, что запуск «Гастротура» запланирован на 3 октября 2025 года. Продажа билетов на эти маршруты начнется за 120 дней до отправления. Кроме гастрономического тура планируется еще восемь новых железнодорожных круизов – туристических маршрутов, в которых Москва будет начальной и конечной точкой.

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Источник: РЖД

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
05.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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