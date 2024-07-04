Ливень, град и смерч – вот список дорог, на которые лучше не соваться!
В официальных аккаунтах государственной компании «Автодор» регулярно публикуются данные о метеоусловиях на подотчетных ведомству дорогах. Прогноз на 5 июля выглядит тревожно, поэтому сайт «За рулем» спешит поделиться им с подписчиками. На нижеприведенных участках ожидаются дожди, ливни, град, гроза с порывами ветра до 22-27 м/с. А также есть опасность формирования смерчей.
Неблагоприятные погодные условия 5 июля – в Московской области и на трассах:
- М-1 «Беларусь» в Смоленской обл.;
- М-3 «Украина» в Калужской обл.;
- М-4 «Дон» в Тульской обл.;
- М-11 «Нева» в Тверской обл.;
- М-12 «Восток» во Владимирской обл.
Поэтому водителей столичного региона, а также всех, кто собирался передвигаться на собственном авто по перечисленным участкам автодорог, просят отложить поездки. В случае, если это невозможно, следует быть предельно внимательным за рулем: соблюдать скорость потока, увеличивать дистанцию во время дождя, следить за сообщениями на информационных табло.
Рекомендуется также переждать пик ливня в одной из зон отдыха, а обо всех нештатных ситуациях и необходимости воспользоваться помощью на дороге следует звонить в службу аварийных комиссаров по номеру *2323.
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Источник: Автодор