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Автодор: список дорог, где 5 июля пройдут ливни и град, а также возможны смерчи
4 июля
Ливень, град и смерч – вот список дорог, на которые лучше не соваться!
Автодор: список дорог, где 5 июля пройдут ливни...

Ливень, град и смерч – вот список дорог, на которые лучше не соваться!

Автодор: список дорог, где 5 июля пройдут ливни и град, а также возможны смерчи

В официальных аккаунтах государственной компании «Автодор» регулярно публикуются данные о метеоусловиях на подотчетных ведомству дорогах. Прогноз на 5 июля выглядит тревожно, поэтому сайт «За рулем» спешит поделиться им с подписчиками. На нижеприведенных участках ожидаются дожди, ливни, град, гроза с порывами ветра до 22-27 м/с. А также есть опасность формирования смерчей.

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Неблагоприятные погодные условия 5 июля – в Московской области и на трассах:

  • М-1 «Беларусь» в Смоленской обл.;
  • М-3 «Украина» в Калужской обл.;
  • М-4 «Дон» в Тульской обл.;
  • М-11 «Нева» в Тверской обл.;
  • М-12 «Восток» во Владимирской обл.

Поэтому водителей столичного региона, а также всех, кто собирался передвигаться на собственном авто по перечисленным участкам автодорог, просят отложить поездки. В случае, если это невозможно, следует быть предельно внимательным за рулем: соблюдать скорость потока, увеличивать дистанцию во время дождя, следить за сообщениями на информационных табло.

Рекомендуется также переждать пик ливня в одной из зон отдыха, а обо всех нештатных ситуациях и необходимости воспользоваться помощью на дороге следует звонить в службу аварийных комиссаров по номеру *2323.

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Источник: Автодор

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
04.07.2024
Фото:Unsplash
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