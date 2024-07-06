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Новая батарея Geely прослужит 50 лет, и ей не страшен мороз

Geely рассказала подробности об аккумуляторе Aegis последнего поколения

Официальное название этой технологии на английском языке – New Short Blade EV Battery Technology.

Основной характеристикой аккумулятора является высокая плотность энергии – 192 Вт∙ч/кг. Geely утверждает, что литий-железо-фосфатная батарея обладает лучшими показателями в своем классе по времени автономной работы, скорости зарядки и уровню безопасности.

New Short Blade EV Battery Technology
New Short Blade EV Battery Technology

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Новая аккумуляторная батарея Geely имеет длину 580 мм, что на 40% короче по сравнению с традиционными батареями. Это снижает внутреннее сопротивление и выделение тепла, а также увеличивает плотность энергии.

При тестировании батарея выдержала 3500 циклов зарядки, что, по утверждению Geely, эквивалентно пробегу в 1 миллион километров. При среднем пробеге автомобиля в 20 000 км в год это означает, что батарея прослужит 50 лет.

New Short Blade EV Battery Technology
New Short Blade EV Battery Technology

Geely поборется с BYD по качеству аккумуляторов на «коротких ножах»

Одним из ключевых преимуществ новой батареи является возможность сверхбыстрой зарядки и стабильной работы при низких температурах.

Geely утверждает, что батарея заряжается на 10-80% за 17 минут, а традиционные батареи – около 26 минут. При низких температурах (-30°C) новая батарея сохраняет 90,54% своей емкости, тогда как традиционные батареи – только 78,96%.

Новая батарея дебютирует в кроссовере Geely Galaxy E5, который поступит в продажу в начале августа.

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:Geely
06.07.2024
Фото:Geely
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