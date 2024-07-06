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Автодом на базе «Буханки»
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Интересный автодом на базе «Буханки» выставили на продажу в Италии: что в нем особенного?
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Интересный автодом на базе «Буханки» выставили на продажу в Италии: что в нем особенного?

Автодом на базе «Буханки» с 2-литровым дизельным мотором выставили на продажу

Российский УАЗ «Буханка» – легендарная машина, известная своей выносливостью и неприхотливостью. Но кто бы мог подумать, что эта рабочая лошадка может стать объектом желания в Европе, где царит культура кемперов и караванинга? Оказывается, может!

В Италии на продажу выставлен необычный автодом, основанный на «Буханке» 1979 года выпуска. Машина прошла основательную модернизацию, которая превратила фургон в уютное жилище на колесах.

Автодом на базе «Буханки»
Автодом на базе «Буханки»
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К стандартному кузову «Буханки» добавлена новая конструкция, которая увеличила высоту потолка, создав больше пространства внутри. Также надстройка дополнена удобным багажником, идеальным для хранения снаряжения и дополнительных вещей. На боковой стороне автодома установлен тент, который создает дополнительное пространство для отдыха на свежем воздухе.

Автодом на базе «Буханки»
Автодом на базе «Буханки»

Самым интересным моментом является установка итальянского дизельного мотора SOFIM объемом 2 литра. Это мотор известен своей надежностью и экономичностью, что делает «Буханку» еще более привлекательной для путешествий.

К сожалению, фотографий салона нет, поэтому можно только представить, как он устроен.

Автодом на базе «Буханки»
Автодом на базе «Буханки»

Просят за этот экзотический автодом 8,9 тыс. евро. Это не мало, но учитывая модернизацию и установку нового мотора, цена вполне адекватная. Состояние «Буханки» неидеальное, но для 44-летнего автомобиля она выглядит отлично.

Источник: Автопоток

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Лежнин Роман
Фото:Автопоток
06.07.2024
Фото:Автопоток
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