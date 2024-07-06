Интересный автодом на базе «Буханки» выставили на продажу в Италии: что в нем особенного?
Российский УАЗ «Буханка» – легендарная машина, известная своей выносливостью и неприхотливостью. Но кто бы мог подумать, что эта рабочая лошадка может стать объектом желания в Европе, где царит культура кемперов и караванинга? Оказывается, может!
В Италии на продажу выставлен необычный автодом, основанный на «Буханке» 1979 года выпуска. Машина прошла основательную модернизацию, которая превратила фургон в уютное жилище на колесах.
К стандартному кузову «Буханки» добавлена новая конструкция, которая увеличила высоту потолка, создав больше пространства внутри. Также надстройка дополнена удобным багажником, идеальным для хранения снаряжения и дополнительных вещей. На боковой стороне автодома установлен тент, который создает дополнительное пространство для отдыха на свежем воздухе.
Самым интересным моментом является установка итальянского дизельного мотора SOFIM объемом 2 литра. Это мотор известен своей надежностью и экономичностью, что делает «Буханку» еще более привлекательной для путешествий.
К сожалению, фотографий салона нет, поэтому можно только представить, как он устроен.
Просят за этот экзотический автодом 8,9 тыс. евро. Это не мало, но учитывая модернизацию и установку нового мотора, цена вполне адекватная. Состояние «Буханки» неидеальное, но для 44-летнего автомобиля она выглядит отлично.
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Источник: Автопоток