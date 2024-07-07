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Приехали: зарядка электромобиля почти сравнялась по времени с заправкой на АЗС

Британский стартап Nyobolt создал электромобиль, заряжающийся менее 5 минут

Электрический прототип Nyobolt EV Prototype, весящий всего около 1250 кг, имеет запас хода на 155 миль (по циклу WLTP) – то есть на 250 км. Далеко не рекордный показатель, но фишка машины в другом. Поднять уровень заряда с 10 до 80% можно всего за 4 минуты 37 секунд, сообщает источник.

Nyobolt EV Prototype
Nyobolt EV Prototype

Очевидно, речь идет о так называемых «быстрых» высоковольтных зарядках – используя такую, машина менее чем за 5 минут может «вкинуть» в себя 120 миль (почти 200 км) пробега. По заявлению компании, такая скорость зарядки вдвое большей той, что могут обеспечить самые лучшие серийные модели сегодняшнего дня.

Nyobolt EV Prototype
Nyobolt EV Prototype

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Представители Nyobolt заявляют, что разработанная новая технология аккумуляторных батарей готова к внедрению и «масштабируема прямо сейчас». Аккумулятор прототипа рассчитан на 50 ампер-часов и 35 киловатт-часов. Опять-таки, эти показатели воображение уже не потрясают, но батарея Nyobolt способна на быструю зарядку при чрезвычайно низкой деградации.

Nyobolt EV Prototype
Nyobolt EV Prototype

Сообщается, что в рамках испытаний компания выполнила более 4 тысяч циклов быстрой зарядки и полной разрядки, что эквивалентно примерно 600 тысячам миль или 966 тысячам км. В конце тестов батарея сохранила более 80% своей емкости... В компании говорят, что несколько производителей уже проявили интерес к производству таких батарей, и их мелкосерийный выпуск может стартовать уже в этом году.

Источник: Motor1

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Motor1
Количество просмотров 1
07.07.2024
Фото:Motor1
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