Когда лежать на пляже скучно: названы семь регионов России для активного туризма

Эксперты сервиса Tutu.ru дали рекомендации любителям активного отдыха

Забудьте про лежание на пляже, сервис путешествий Tutu.ru совместно с экспертами по экстремальному туризму подготовили список из 7 регионов России, где каждый найдет себе приключение по душе.

Алтай: от релакса до экстрима

Алтай – это настоящая жемчужина Сибири, край контрастов, где заснеженные вершины гор соседствуют с зеркальной гладью озер. Здесь найдут себе занятие как любители спокойного отдыха, так и заядлые экстремалы.

Для любителей адреналина Алтай предлагает дайвинг в кристально чистых водах Телецкого озера, захватывающие дух сплавы по горным рекам, восхождение на легендарную гору Белуху – это лишь малая часть того, что ждет вас на Алтае. Восхождение на Белуху считается даже более сложным, чем на Эльбрус, поэтому требует серьезной подготовки и опытного гида.

Для ценителей спокойствия предлагаются расслабляющие спа-процедуры, неспешные конные прогулки по живописным окрестностям, знакомство с культурой местных народов подарят умиротворение и зарядят энергией.

Камчатка: край вулканов и приключений

Камчатка – это другая планета, где царят вулканы, гейзеры и дикая природа.

Для экстремалов предлагаются восхождение к кратерам вулканов, джип-туры по бездорожью, трекинговые маршруты разной сложности.

Несмотря на кажущуюся сложность, многие экскурсии доступны даже для путешественников с детьми. Например, восхождение на гору Верблюд или путешествие к Авачинскому перевалу оставят незабываемые впечатления у всей семьи.

Хакасия: царство пещер и легенд

Хакасия – это рай для спелеологов и любителей исследовать неизведанное.

Огромное количество пещер разных уровней сложности привлекает как опытных спелеологов, так и новичков. Обязательно наймите опытного гида, который проведет вас по самым интересным маршрутам и расскажет захватывающие легенды, связанные с этими местами.

Карелия: сплавы по рекам и скалолазание

Карелия – это край тысячи озер и бескрайних лесов, где время течет медленнее.

В активный отдых входит сплавы по рекам разной сложности, скалолазание на скалах разнообразных форм и высоты, пешие походы с ночевкой в палатках - в Карелии каждый найдет занятие по душе.

Краснодарский край: каньонинг и парапланеризм

Краснодарский край – это не только пляжный отдых, но и масса возможностей для активного туризма.

На выбор данный регион предлагает каньонинг по горным рекам, парапланеризм над живописными ущельями, веревочные парки, скалолазание - выброс адреналина гарантирован!

Для любителей истории можно посетить дольмены - древние мегалитические сооружения.

Крым: дайвинг и скалолазание

Дайвинг у берегов Крыма – это возможность познакомиться с богатым подводным миром Черного моря, увидеть затонувшие корабли и удивительных морских обитателей.

Крым открывает массу возможностей для любителей активного отдыха, в том числе скалолазание на отвесных скалах, пешие походы по горным тропам и велопрогулки по живописным маршрутам.

Байкал: хайкинг и ледолазание

Байкал – самое глубокое озеро в мире, место силы и красоты, притягивающее туристов со всего света.

Летом вы можете отправиться в поход по Большой Байкальской тропе, поплавать на каяках вдоль живописных берегов, понаблюдать за нерпами.

Зимой Байкал превращается в настоящую сказку – ледолазание на замерзших водопадах, подледная рыбалка, гонки на собачьих упряжках – незабываемые впечатления гарантированы.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Известия