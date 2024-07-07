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Стильный купе-кроссовер с позолотой: то ли «немец», то ли «китаец»
Официальные изображения Volkswagen ID.UNYX...

Стильный купе-кроссовер с позолотой: то ли «немец», то ли «китаец»

Официальные изображения Volkswagen ID.UNYX представлены перед запуском в Китае

Volkswagen представил официальные изображения нового электрического компактного купе-кроссовера ID.UNYX, который станет первой моделью серии ID.UX.

Ожидается, что автомобиль будет официально представлен в середине июля и появится в двух комплектациях с запасом хода 565 км и 621 км.

К 2027 году Volkswagen планирует выпустить пять моделей в линейке серии D.UX. Производством занимается Volkswagen Anhui, третье совместное предприятие Volkswagen в Китае, основанное в 2017 году.

Volkswagen ID.UNYX
Volkswagen ID.UNYX

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Ранее известная как JAC Volkswagen, эта компания в мае 2020 года перешла под контроль Volkswagen China, увеличившей свою долю до 75%.

Особенностью дизайна Volkswagen ID.UNYX стали золотые элементы, включая светящийся логотип Volkswagen спереди и сзади.

Volkswagen ID.UNYX
Volkswagen ID.UNYX

Кроссовер также оснащен световой полосой, соединяющей светодиодные фары, а затемненная передняя стойка создает визуальный эффект плавающей крыши.

Дополнительные элементы дизайна включают скрытые дверные ручки, «лепестковые» колесные диски, затемненные зеркала и многослойный дизайн задней части.

Порт для подзарядки расположен на задней правой стороне корпуса.

Интерьер Volkswagen ID.UNYX
Интерьер Volkswagen ID.UNYX

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Габариты автомобиля составляют 4663/1860/1610 мм, колесная база — 2766 мм, а снаряженная масса — 2166/2266 кг.

Volkswagen ID.UNYX будут предлагать в двух вариантах: с одним мотором и задним приводом (170 кВт, 228 л. с.) и двумя моторами и полным приводом (общая мощность 250 кВт, 335 л. с.). В обоих вариантах используются литиевые аккумуляторы от CATL.

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:CarNewsChina
07.07.2024
Фото:CarNewsChina
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