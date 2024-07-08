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Стройка века: в день 50-летнего юбилея БАМа в его столице пройдут торжества

БАМу — 50 лет: в день юбилея в Тынде откроют памятник строителям магистрали

Сегодня Байкало-Амурская магистраль (БАМ) отмечает 50-летний юбилей. Именно в этот день, 8 июля 1974 года, было принято соответствующее постановление о строительстве. Железную дорогу возводили в сложнейших климатических условиях, маршрут магистрали проходит через горные хребты, реки и районы многолетней мерзлоты. БАМ – это часть Восточного полигона и самый короткий путь к Тихому океану.

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По случаю юбилея БАМа по всей России с начала года проходили мероприятия, а в столице БАМа – Тынде сегодня состоятся различные праздничные торжества. Маршрут Байкало-Амурской магистрали протяженностью более 4,3 тыс. км проходит от станции Тайшет до Советской Гавани через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. БАМ является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, она пересекает три часовых пояса и шесть субъектов Российской Федерации.

Укладка железнодорожных звеньев на участке Бамовская - Тында - Беркакит - Угольная Байкало-Амурской магистрали, 1975 г.
Укладка железнодорожных звеньев на участке Бамовская - Тында - Беркакит - Угольная Байкало-Амурской магистрали, 1975 г.
«Восьмого июля 2024 года в столице БАМа – городе Тында, пройдут торжественные мероприятия, посвященные 50-летию магистрали. Здесь встретятся ветераны из разных уголков страны, нынешние работники БАМа и молодежь. Делегацию компании возглавит генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров», – сообщили в РЖД.
Исторический вагон, в котором прибыли первые строители БАМа
Исторический вагон, в котором прибыли первые строители БАМа

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В рамках празднования 50-летнего юбилея предусмотрена обширная праздничная программа. Кроме того, состоится символическая стыковка эстафетных поездов из Иркутска и Хабаровска на железнодорожном вокзале Тынды. В каждом таком праздничном составе будут ехать ветераны-строители БАМа. После встречи поездов на привокзальной площади города состоится торжественный митинг, в ходе которого откроют монумент «Строители БАМа» – на нем запечатлены знаковые события великой всесоюзной стройки.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia | Григорий Калачьян/ТАСС
08.07.2024
Фото:Wikimedia | Григорий Калачьян/ТАСС
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