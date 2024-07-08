Прикрыли «параллельный» импорт, и спрос на эти машины резко упал

Продажи электрокаров в России во втором квартале 2024-го снизились до 4404 штук

С начала 2024 года рынок электромобилей в России показывает значительное снижение после введения запрета на параллельный импорт китайских автомобилей. Во II квартале количество новых зарегистрированных электромобилей составило 4404 штуки, что существенно меньше, чем в предыдущем квартале и годом ранее.

Лидером рынка по-прежнему остается Zeekr, но даже у этой марки заметен резкий спад в продажах – на 45% по сравнению с началом года (продано 1567 шт.).

«Моторинвест» продал только 380 Эволютов за II квартал, при этом на седан i-PRO пришлось 270 продаж.

Марка Skywell, казалось бы, уже на грани выживания, поскольку во II квартале было реализовано всего 20 кроссоверов предыдущих годов выпуска.

Другие проекты, такие как компактный кроссовер i-SKY от «Моторинвеста», также показывают минимальные продажи в несколько десятков единиц.

Даже калининградский Amberauto, специализирующийся на сборке китайских электромобилей, пока еще не может набрать ход: продано всего 34 седана А5 за период с апреля по июнь.

Ситуация также затронула и официальный импорт: продажи электромобилей Volkswagen, Tesla и других брендов из Китая. Их не запрещено импортировать по схемам «параллельного» импорта, однако сбыт на них иссяк естественным образом.

При этом на фоне общего спада интереса к электромобилям FAW смогла занять второе место после Zeekr, продав 407 штук модели Bestune NAT, в основном юридическим лицам (полагают, что это был крупный заказ от какого-то предприятия).

Таким образом, рынок электромобилей в России во II квартале 2024 года продемонстрировал явное снижение, вызванное введением ограничений на импорт китайских автомобилей по серым схемам.

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Источник: «Дром»