Как сэкономить и купить дешевые авиабилеты — лайфхак

Россиянам перечислили 3 способа сэкономить при покупке авиабилетов

В ожидании долгожданного летнего отпуска многие россияне в целях экономии семейного бюджета заблаговременно составляют маршрут своего путешествия, сравнивают цены на авиабилеты на различных сайтах, летают с пересадками, покупают билеты в определенные дни недели и анализируют много другой полезной информации. Есть много способов сэкономить на авиаперелетах, делимся некоторыми из них.

Способ 1. Субсидируемые билеты

Деньги на субсидируемые билеты выделяют из госбюджета. С целью популяризации некоторых маршрутов и доступности поездок для россиян есть билеты, на которые государство выделяет субсидии. Причем субсидируемые билеты распространяются не только на льготны категории пассажиров.

В программу субсидирования перевозок входят 270 маршрутов по России, включая Казань-Петрозаводск, Иркутск-Чита, Мурманск-Нижний Новгород. Цены на авиабилеты перевозчиков стартуют от трех тысяч рублей. Например, из Казани в Калугу можно улететь за 3,7 тыс рублей, из Челябинска в Нижневартовск за 4,8 тыс рублей, а билет из Северо-Курильска в Петропавловск-Камчатский билет всего в 3,5 тыс рублей.

Способ 2. Регулярный мониторинг цен

Стоимость билета на регулярные рейсы меняется в зависимости от спроса и предложения. Как правило, пик спроса приходится на новогодние и майские праздники, а также на школьные каникулы. Но лучше проверять стоимость билетов в течение нескольких недель или пары месяцев. Таким образом будет понимание о колебании цен на выбранное направление. Иногда стоимость на соседние даты может отличаться в разы, поэтому если есть возможность сдвинуть дату вылета, воспользуйтесь этим. Если есть наиболее бюджетный билет – сражу оформляйте покупку, не тяните до последнего. Причем лучше покупать билет туда и обратно, это будет дешевле, чем два отдельных по тому же маршруту.

Способ 3. Поиск билетов у агрегаторов

Авиакомпании продают билеты на рейсы не только на своем официальном сайте, но и при помощи посредников – онлайн-агентств. Причем агрегатор порой способен предложить более низкую цену. В России пользуются популярностью поисковые агрегаторы:

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Источник: journal.tinkoff.ru

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