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Электрокроссовер с «мордой тигра» и запасом хода в 530 км доступен для предзаказа

Продажи кроссовера Geely Galaxy E5 с новой батареей начнутся в августе

Geely Galaxy E5 уже можно заказать в Китае по цене от 123 000 до 157 000 юаней (примерно от 1 013 000 до 1 288 000 рублей).

Официальная презентация автомобиля состоится в августе, начало продаж и поставок также запланировано на этот месяц. В предпродажной линейке представлено пять различных конфигураций.

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Габариты полностью электрического внедорожника Geely Galaxy E5 составляют 4615 мм в длину, 1901 мм в ширину и 1670 мм в высоту, с колесной базой 2750 мм.

Дизайн автомобиля включает такие элементы, как «морда тигра с тигровыми глазами и усами», а также закрытая передняя решетка, способствующая снижению коэффициента лобового сопротивления E5.

Дверные ручки у Galaxy E5 скрыты, что типично для электромобилей, а на задней части установлен сквозной задний фонарь и спойлер на верхней части задней двери, под автомобилем предусмотрена заводская защита.

В салоне расположены большой плавающий центральный экран мультимедиа, ЖК-панель приборов и проекционный дисплей.

Технически автомобиль оборудован возможностями искусственного интеллекта, поддерживающего функции голосового управления, текста и музыки.

Новая батарея Geely прослужит 50 лет, и ей не страшен мороз

Варианты оснащения включают две аккумуляторные батареи 49,52 и 60,22 кВт*ч, обеспечивающие запас хода от 440 до 530 км. Galaxy E5 стал первым автомобилем, использующим новое поколение литий-железо-фосфатных аккумуляторов Aegis производства Geely.

В Galaxy E5 устанавливают электродвигатель мощностью 160 кВт.

До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6,9 секунды, а его максимальная скорость – 180 км/ч.

Официальный запуск Galaxy E5 планируют в августе, а поставки на зарубежные рынки начнутся в следующем году, причем основными регионами для модели станут Юго-Восточная Азия и Австралия.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1
08.07.2024
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