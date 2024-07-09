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Бренд Evolute поделился планами на 2024 год

Российский бренд электромобилей Evolute ждет мелкоузловая сборка и новые модели

На выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге представители Evolute поделились планами по развитию.

Российский бренд электромобилей запустил в производство гибридный кроссовер, запланировал премьеру новой модели на осень и готовится к углублению локализации производства.

Evolute i-Joy

Кроссовер Evolute i-Joy получит больший запас хода благодаря новой отечественной батарее.

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Цены на Evolute i-Space

На выставке дебютировал гибридный кроссовер Evolute i-Space, который получил ОТТС после девятимесячной сертификации. Первый серийный Evolute i-Space представлен с российским VIN-кодом.

Старт производства Evolute i-Space позволил снизить его стоимость. Рекомендованная розничная цена теперь составляет 3 360 000 рублей.

Минивэн Evolute i-Van

Минивэн Evolute i-Van, построенный на базе Forthing Lingzhi M5 EV, будет доступен в России после завершения сертификации в сентябре 2024 года.

С электромотором на 122 л.с. и батареей на 67,5 кВт⋅ч его запас хода составит 400 км.

Локализация производства и новинки

Локализация производства автомобилей – актуальная задача. Компания уже работает в этом направлении и планирует наладить сборку моделей i-Pro, i-Space и i-Joy со сваркой и окраской.

Представители Evolute также рассказали о названиях i-Hot, i-Bro и i-Bat, запатентованных в Роспатенте. Создавались они с запасом для возможного расширения модельной линейки.

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Источник: «Китайские автомобили»

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Алексеева Елена
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
Количество просмотров 2
09.07.2024
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
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