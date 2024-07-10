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Почти 60% жителей РФ не хотят отдыхать летом за рубежом — названа причина

Страховщики выяснили, сколько готовы потратить жители РФ на отдых за рубежом

Почти две трети опрошенных жителей России готовы потрать на летний отдых за рубежом примерно 200 тыс. рублей и более. Такие выводы сделали специалисты Группы «Ренессанс Страхование» в ходе проведенного опроса.

В частности, 28% респондентов потратили или готовы потратить на отпуск за границей 200-300 тыс. рублей, 24% – 300-400 тыс. рублей, 6% – 400-500 тыс. рублей и 2% – 500 тыс. рублей и более.

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Наиболее популярными местами отдыха у россиян стали Турция (31%), Египет (22%), Таиланд (20%), Вьетнам (13%) и Грузия (12%). Еще 11% участников опроса назвали для отдыха страны Центральной Азии, 8% – Объединенные Арабские Эмираты и 5% – Армению.

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При этом каждый седьмой участник опроса заявил, что этим летом отдохнул за границей или планирует поездку. Но подавляющее большинство россиян будут проводить отпуск в своей стране.

Отдых за рубежом не привлекает из-за высоких цен, в том числе на билеты и гостиницы (57%). Каждый седьмой (14%) рассказал о желании побывать в других регионах РФ, у 8% нет загранпаспорта, 6% не хотят ехать в другую страну из-за сложностей с получением виз.

Никогда не были за границей каждый четвертый опрошенный, только 26% выезжали за рубеж в 2023 году. Абсолютное большинство жителей РФ из числа тех, кто побывал за границей, уже побывали там или планируют поездку этим летом (99%). В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян старше 18 лет, жители мегаполисов.

Источник: РБК

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
10.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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