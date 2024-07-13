Туристы Александр и Елена: составлены портреты типичных пассажиров поезда и самолета

Эксперты «Туту» составили типичный портрет путешествующих поездом и самолетом

Современные технологии позволяют не только быстро найти и купить билет, но и анализировать поведение пользователей, чтобы понять, кто и как предпочитает путешествовать. Так, онлайн-сервис «Туту» представил портреты типичного пассажира поезда и самолета, основанных на данных о покупках билетов.

Александр – типичный пассажир поезда. Мужчина возрастом 40 лет путешествует в летний период и покупает билеты чаще всего за 20-22 дня до отправления в будние дни. Отправление в пятницу или воскресенье.

Проверяет отзывы, рейтинги поездов и календарь цен, чтобы найти билет по выгодной цене.

Елена – типичный авиапассажир. Возраст женщины 47 лет. Время путешествия приходится на лето, а за год в среднем тратит на авиабилеты 64 тысячи рублей. Покупает билеты за 25 дней до вылета, чаще всего в пятницу или субботу. А также использует услугу бронирования для фиксации цены авиабилета.

Портреты типичных пассажиров поезда и самолета – это не просто описание их предпочтений. Они помогают понять, как современные люди планируют свои путешествия, какие факторы влияют на их выбор транспорта и как их поведение меняется в зависимости от доступных технологий. Благодаря таким исследованиям онлайн-сервисы могут улучшать свои услуги, делая путешествия более удобными и приятными для каждого.

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Источник: РИА Новости