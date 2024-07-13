Россияне рассказали, где проведут отпуск в августе

OneTwoTrip: в августе россияне отдохнут на курортах Италии и Краснодара

Аналитики сервиса OneTwoTrip поделились данными о бронированиях на август, проливая свет на предпочтения россиян в последний летний месяц.

В этом году наблюдается рост интереса к зарубежным направлениям: доля бронирований за границей выросла на 25%, достигнув 35%.

Среди лидеров зарубежного отдыха выделяют Стамбул (5,7%), Тбилиси (3,7%) и Римини (3,4%). Стоит отметить, что популярность Римини выросла в 10 раз за год, а отдых в Будапеште стал востребован в 3 раза больше.

Также спросом пользуются такие города, как Рим (2,8%), Токио (2,6%), Будапешт (2,2%), Милан (2,1%), Париж (2,0%), Минск (1,9%) и Ереван (1,7%).

Среди российских городов отдают предпочтение Санкт-Петербургу (14%), Сочи (13,1%) и Москве (12,9%).

Кроме того, в списке востребованных направлений оказались Калининград (3,2%), Казань (3,1%) Владивосток (2,5%), Нижний Новгород (2,0%), Ростов-на-Дону (1,9%), Анапа (1,8%) и Геленджик (1,5%). Геленджик (+50%) и Ростов-на-Дону (+18%) стали заметно популярнее по сравнению с августом 2023 года. Интерес к Калининграду (-30%) и Владивостоку (-20%) наоборот снизился.

Россияне все больше стремятся к разнообразию в отдыхе, выбирая как популярные курорты, так и неизведанные направления.

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Источник: Известия