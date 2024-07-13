Жители российских курортных городов рассказали, как относятся к туристам

Ozon Travel: почти половина жителей курортных городов лояльны к туристам

Лето – время отпусков и поездок, а курортные города России становятся магнитом для миллионов туристов. Но как сами жители этих городов относятся к такому потоку отдыхающих? Сервис для путешествий Ozon Travel провел масштабный опрос, который выявил неоднозначное отношение к туристам.

Оказалось, что около половины (46%) опрошенных жителей курортных городов относятся к туристам положительно, подчеркивая их важность для развития города. Логично, что туризм приносит в город новые рабочие места, стимулирует развитие инфраструктуры и увеличивает экономический рост.

Однако 21% респондентов не рады туристам в своем городе. Среди причин недовольства – много шума и суеты, рост цен на товары и услуги, а также опасения, связанные с поведением некоторых туристов. 22% россиян, участвовавших в опросе, даже заявили, что без туристов в их городе можно было бы обойтись.

Опрос показал, что 47% жителей курортных городов считают, что туристическая инфраструктура в их городах развита достаточно. Но 24% респондентов уверены, что требуется ее дальнейшее улучшение. Почти треть (29%) жителей жалуются на нехватку мест для отдыхающих, например, отелей, ресторанов и развлечений.

Почти каждый второй респондент (46%) отмечает значительный приток туристов в летний сезон, а 24% жителей курортных городов практически не замечают туристов или указывают на их отсутствие.

Более 70% респондентов почти всегда или иногда проводят летний отпуск в родном городе.

Опрос Ozon Travel демонстрирует неоднозначное отношение жителей курортных городов к туристам. В то время как половина из них признает положительное влияние туризма на экономику и развитие городов, другая часть испытывает негативные эмоции, связанные с шумом, суетой и ростом цен.

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Источник: Известия