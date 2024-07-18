Не поверите — за ввоз этих препаратов в РФ грозит уголовный срок

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Россиянам рассказали, что можно ввозить из путешествий в Россию в 2024 году

Жители России и туристы из других стран по прибытии в нашу страну проходят таможенный досмотр. Рассказываем, что и в каком количестве можно ввозить в страну в 2024 году, а что брать не стоит, чтобы не нажить проблем.

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Валюта и ценные бумаги

Самое главное, что все ввозимые товары должны предназначаться только для личного пользования, а не с целью предпринимательской деятельности, требования к коммерческим грузам у таможни в разы строже. Без декларации разрешен ввоз валюты до 10 тыс. долларов по курсу Центробанка (ЦБ), установленному на день вылета. Ввоз наличных и ценных бумаг выше этой суммы необходимо задекларировать, причем средства на банковской карте не будут учитывать.

Алкоголь и табак

Есть ограничения по ввозу алкоголя и табачной продукции: на взрослого – не более 3 л алкоголя. Сверх нормы можно провезти еще 2 л, но алкоголь нужно будет внести в декларацию и заплатить таможенный сбор 10 евро за каждый литр (примерно 963 рубля по актуальному курсу). Гражданам старше 18 лет можно брать с собой 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар, или 250 г табака, или все сразу, весом до 250 г.

Продукты

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Продукты растительного и животного происхождения можно ввозить до 5 кг и только в заводской упаковке. Россельхознадзор из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки запретил ввозить: саженцы, черенки, семена, луковицы растений и картофель – их ввоз под категорическим запретом. Арбузы, дыни и тыквы можно провозить только в количестве 1 шт., букеты из цветов – не более трех и не более 15 видов растений в каждом.

Лекарства

Ввоз медикаментов возможен только при наличии документов, подтверждающих их врачебное назначение конкретному лицу. Нужно проверить, нет ли препарата в списке запрещенных к ввозу в РФ, иначе его конфискуют, а в отношении пассажира заведут уголовное дело с реальным сроком. Животных – не более двух с необходимыми документами и справками.

Что подлежит декларации при въезде в Россию в 2024 году

По таможенным правилам РФ, вещи личного пользования, бывшие в употреблении (одежда, обувь, ноутбуки, мобильные телефоны, коляски, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты) разрешено ввозить без уплаты таможенных пошлин и декларирования. Но дорогие вещи или украшения лучше задекларировать. Если они куплены заграницей, понадобятся товарные чеки или другие документы, подтверждающие факт покупки. Обязательно нужно декларировать: культурные ценности, госнаграды, драгметаллы и камни, редкие растения и животных, сильнодействующие лекарства.

Что запрещено для ввоза

Ввоз наркотических и психотропных веществ, опасных отходов, спецсредств для негласного получения информации, служебного и гражданского оружия на территорию страны запрещен. Таможенную декларацию можно заполнить перед пересечением границы, бланк можно скачать на сайте Федеральной таможенной службы России.

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Источник: Известия

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Светлана Тарасенко
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
Количество просмотров 1
18.07.2024
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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