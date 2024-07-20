Поддерживают ли россияне развитие туризма в заповедных местах? Мнения разделились

ВЦИОМ: 48% россиян считают, что туризм в заповедных местах принесет пользу

Согласно опросу, ВЦИОМ, проведенному 6 июля 2024 года, мнения россиян о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) разделились.

48% респондентов считают, что рост числа туристов принесет пользу ООПТ, стимулируя их экономическое развитие и повышая осведомленность о защите природы. 38% опрошенных выразили опасения, что увеличение туристического потока может навредить экологии заповедных зон.

25% россиян посещали ООПТ в качестве туристов, 18% делали это в составе организованных групп. 58% опрошенных никогда не были в таких местах.

При этом по видам отдыха люди разделились на три группы. 28% опрошенных предпочитают пассивный отдых, 20% выбирают к посещению экологические тропы или тропу здоровья, 19% желают познакомиться поближе с культурой коренных народов.

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Источник: ВЦИОМ