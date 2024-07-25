Россиянам рассказали, как проехать по самой красивой и самой коварной трассе Алтая

Для россиян-автопутешественников подготовили 50 интересных маршрутов по России

На ресурсе «Путешествуем.РФ» появились первые 50 подробных автомаршрутов для поездок по 47 регионам России. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Информация содержит подробные сведения о маршруте и его ключевых достопримечательностях, доступна карта автопутешествия с информацией о расстоянии и времени в пути, для автопутешественников предложены рекомендации по количеству дней поездки и сезону посещения.

«Ряд маршрутов подходит для поездок выходного дня и насчитывает несколько десятков километров, а самый продолжительный превышает 2 тыс. километров», – говорится в сообщении.

Представленные маршруты проходят по территории центральной части России, Русскому Северу, югу и Северному Кавказу, Поволжью, Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

Автопутешественники смогут проехать по одной из самых красивых и коварных трасс мира – Чуйскому тракту, узнать о том, как исследовать Камчатку или северные окраины страны и многое другое.

«По поручению президента Владимира Путина правительством разработана концепция развития автомобильного туризма. Благодаря ее реализации к 2030 году количество таких поездок вырастет в два раза – с 26 до 50 млн ежегодно. В рамках концепции будут создаваться условия для путешествий на дорогах», – рассказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что в 2024 году состоится отбор инвестиционных проектов по строительству модульных отелей в регионах. И приоритетными будут объекты, которые располагаются вблизи популярных автомобильных туристических маршрутов. На эти цели из федерального бюджета каждый год будет выделяться не менее 5 млрд рублей.

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Источник: Правительство России