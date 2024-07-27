Путешествие по России в бархатный сезон: вот самые популярные города

Москва стала самым популярным городом для отдыха россиян в бархатный сезон

Лето подходит к концу, но это не значит, что пора забыть о путешествиях. Бархатный сезон – идеальное время для комфортного отдыха, когда солнце уже не так палит, а цены на билеты и проживание становятся более доступными.

Сервис «Яндекс Путешествия» провел анализ данных по поиску и бронированию железнодорожных билетов и выяснил, какие города России пользуются наибольшим спросом в период с августа по октябрь.

Москва – лидер по популярности

Неожиданно, но самым востребованным городом для отдыха в бархатный сезон стала Москва. Столица привлекает туристов своими достопримечательностями, музеями, театрами и богатой культурной жизнью. Россияне активно бронируют билеты в Москву уже за два месяца до поездки, а средняя стоимость билета составляет 4700 рублей.

Санкт-Петербург – классика жанра

Северная столица не отстает от Москвы по популярности. Санкт-Петербург привлекает туристов своими историческими памятниками, каналами, дворцами и музеями. Спрос на билеты в Петербург также высок, а средняя стоимость билета составляет 4500 рублей.

Юг – традиционно в тренде

Конечно, бархатный сезон ассоциируется с отдыхом на юге России. «Яндекс Путешествия» подтверждает этот тренд: Адлер, Анапа, Краснодар, Сочи и Новороссийск стабильно входят в топ популярных направлений. Туристы начинают бронировать билеты в Анапу раньше всего – в среднем, за 71 день. Средняя стоимость билета составляет 4800 рублей. Готовиться к путешествию в Адлер начинают также заблаговременно – в среднем, за 64 дня. Средняя стоимость билета – 3700 рублей. Билеты в Краснодар начинают искать уже в начале лета, в среднем, за два месяца до поездки. Средняя стоимость билета – 2700 рублей. Средняя стоимость билета в Сочи составляет 3200 рублей, в Новороссийск 4700 рублей.

Крым – жемчужина Черного моря

Симферополь, являющийся транспортным узлом для отдыхающих в Крыму, также привлекает внимание туристов. В среднем, за 66 дней до поездки люди начинают бронировать билеты, средняя стоимость которых составляет 6600 рублей.

Чтобы не переплачивать, бронируйте билеты как минимум за месяц до поездки, особенно если планируете ехать на юг. Отели и апартаменты также лучше бронировать заранее, особенно если вы едете в популярный город или курорт.

Бархатный сезон – это отличное время для отдыха в России. Выбирайте направление по душе и наслаждайтесь комфортными условиями и доступными ценами!

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Источник: Известия