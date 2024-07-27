Россияне назвали самые популярные направления для автопутешествий

«Авито Авто»: для автопутешествий россияне выбирают Краснодарский край и Крым

Россия – страна с огромной территорией и разнообразием ландшафтов, что делает ее идеальной для автопутешествий. Изучение любимых направлений россиян для поездок на машине дает ценную информацию о том, что привлекает нас в собственной стране, какие маршруты считаются самыми популярными, а также о том, как меняются предпочтения путешественников с течением времени.

Согласно исследованию «Авито Авто» и «Авито Путешествия», большинство россиян (39%) выбирают для автопутешествий курортные регионы, отдавая предпочтение Краснодарскому краю и Крыму. Это неудивительно, ведь эти регионы славятся своими живописными пейзажами, теплым морем, песчаными пляжами и богатой историей.

Жители Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов чаще всего выбирают Крым и Краснодарский край.

38% опрошенных выбирают нетуристические направления. Жители Северо-Западного, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов чаще всего отправляются в путешествия по своей области или соседним регионам.

Также исследование показало, что 45% россиян выбирают для автопутешествий ближайший пригород. Это особенно популярно среди жителей Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Важно отметить, что 50% россиян хотя бы раз были в автопутешествии. Среди них 14% ездят на отдых на машине раз в полгода, а 23% – раз в год и реже. Такие данные свидетельствуют о растущей популярности автопутешествий в России.

29% опрошенных признались, что не путешествовали на авто, но хотели бы попробовать. Наиболее часто на машине путешествуют молодые люди в возрасте 18–24 лет.

Для автопутешествий россияне предпочитают седаны (26%), внедорожники (25%) и кроссоверы (22%). Выбор транспортного средства зависит от индивидуальных потребностей и целей поездки. Седаны подойдут для комфортного путешествия на небольшие расстояния, внедорожники – для поездок по бездорожью, а кроссоверы – для универсального использования.

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Источник: Известия