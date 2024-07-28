Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер iCar V23
28 июля
Chery и подразделение Xiaomi представили брутальный внедорожник
iCar V23 — электровнедорожник, разработанный...
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать авиабилеты
28 июля
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать авиабилеты
«Купибилет»: оптимальное время для покупки...
В российские гостиницы можно будет заселяться по водительскому удостоверению
28 июля
В российские гостиницы можно будет заселяться по водительскому удостоверению
С 1 июля 2025 года россияне смогут заселяться в...

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать авиабилеты

«Купибилет»: оптимальное время для покупки авиабилета — за три месяца до полета

Власти России развивают автомобильный туризм: что изменится?

Планирование путешествия – это увлекательный, но и затратный процесс. Один из ключевых вопросов, который встает перед каждым путешественником – когда лучше всего покупать авиабилеты, чтобы не переплатить. Многие полагают, что чем раньше, тем лучше. Но, как показывает практика, это не всегда так. Эксперты в области путешествий и аналитики сервисов по поиску авиабилетов рекомендуют не спешить с покупкой и дождаться оптимального момента.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Оптимальный срок покупки авиабилетов 2-3 месяца до вылета. За полгода до вылета цены на авиабилеты могут значительно варьироваться. Авиакомпании на этом этапе еще не имеют точной картины спроса и загрузки рейсов.

В течение 2-3 месяцев до вылета цены становятся более стабильными. Авиакомпании уже имеют более точную информацию о загрузке рейсов и могут корректировать цены с учетом реального спроса, что делает прогнозирование стоимости более точным.

За несколько месяцев до вылета авиакомпании часто проводят распродажи и предлагают скидки, чтобы привлечь больше пассажиров и заполнить оставшиеся места.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

За полгода до вылета вероятность отмены рейсов выше, чем за несколько месяцев. Покупка билетов ближе к дате вылета позволяет минимизировать этот риск, так как авиакомпании имеют больше информации о потенциальных изменениях в расписании. Чем раньше вы покупаете билеты, тем меньше у вас выбора. За 2-3 месяца до вылета вы получаете больше вариантов: выбор времени вылета, типа самолета, места в салоне и т.д.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
28.07.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0