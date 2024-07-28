Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать авиабилеты
Планирование путешествия – это увлекательный, но и затратный процесс. Один из ключевых вопросов, который встает перед каждым путешественником – когда лучше всего покупать авиабилеты, чтобы не переплатить. Многие полагают, что чем раньше, тем лучше. Но, как показывает практика, это не всегда так. Эксперты в области путешествий и аналитики сервисов по поиску авиабилетов рекомендуют не спешить с покупкой и дождаться оптимального момента.
Оптимальный срок покупки авиабилетов 2-3 месяца до вылета. За полгода до вылета цены на авиабилеты могут значительно варьироваться. Авиакомпании на этом этапе еще не имеют точной картины спроса и загрузки рейсов.
В течение 2-3 месяцев до вылета цены становятся более стабильными. Авиакомпании уже имеют более точную информацию о загрузке рейсов и могут корректировать цены с учетом реального спроса, что делает прогнозирование стоимости более точным.
За несколько месяцев до вылета авиакомпании часто проводят распродажи и предлагают скидки, чтобы привлечь больше пассажиров и заполнить оставшиеся места.
За полгода до вылета вероятность отмены рейсов выше, чем за несколько месяцев. Покупка билетов ближе к дате вылета позволяет минимизировать этот риск, так как авиакомпании имеют больше информации о потенциальных изменениях в расписании. Чем раньше вы покупаете билеты, тем меньше у вас выбора. За 2-3 месяца до вылета вы получаете больше вариантов: выбор времени вылета, типа самолета, места в салоне и т.д.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Известия