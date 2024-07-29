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Без электронного документа жители России не смогут въехать в эту страну

С 1 августа гражданам РФ для въезда в Израиль понадобится электронное разрешение

Жители России с 1 августа 2024 года смогут въехать на территорию Израиля только по электронному разрешению ЕТА, которое необходимо получить заблаговременно.

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Согласно информации Израильского министерства туризма, введение этого требования призвано улучшить процесс пограничного контроля. Отмечается, что мера распространяется только на страны, у которых с Израилем действует соглашение о безвизовом режиме. При наличии такого документа туристы смогут воспользоваться специальным терминалом, минуя проверку на пограничном контроле.

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Отмечается, что на рассмотрение заявления о выдаче электронного разрешения потребуется минимум два дня (48 часов), поэтому необходимо заняться процедурой по его получению заблаговременно. Для этого нужны: загранпаспорт, приобретенные билеты на самолет «туда-обратно», туристическая страховка, а также информация о поездке.

На этапе эксперимента оформление разрешения будет бесплатным, затем планируют ввести оплату в размере 25 шекелей (примерно 600 рублей по курсу, актуальному на момент публикации). Срок использования такого разрешения действует на протяжении двух лет или до конца срока действия загранпаспорта.

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Источник: aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
29.07.2024
Фото:freepik / freepik
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