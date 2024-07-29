Без электронного документа жители России не смогут въехать в эту страну

С 1 августа гражданам РФ для въезда в Израиль понадобится электронное разрешение

Жители России с 1 августа 2024 года смогут въехать на территорию Израиля только по электронному разрешению ЕТА, которое необходимо получить заблаговременно.

Согласно информации Израильского министерства туризма, введение этого требования призвано улучшить процесс пограничного контроля. Отмечается, что мера распространяется только на страны, у которых с Израилем действует соглашение о безвизовом режиме. При наличии такого документа туристы смогут воспользоваться специальным терминалом, минуя проверку на пограничном контроле.

Отмечается, что на рассмотрение заявления о выдаче электронного разрешения потребуется минимум два дня (48 часов), поэтому необходимо заняться процедурой по его получению заблаговременно. Для этого нужны: загранпаспорт, приобретенные билеты на самолет «туда-обратно», туристическая страховка, а также информация о поездке.

На этапе эксперимента оформление разрешения будет бесплатным, затем планируют ввести оплату в размере 25 шекелей (примерно 600 рублей по курсу, актуальному на момент публикации). Срок использования такого разрешения действует на протяжении двух лет или до конца срока действия загранпаспорта.

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Источник: aif.ru