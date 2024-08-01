Мечта стала реальностью: на райский остров из России можно долететь прямым рейсом

Президент Индонезии одобрил прямые авиарейсы из России на Бали

Власти Индонезии с воодушевлением приветствуют возможность запуска прямого авиасообщения с Россией на популярный курортный остров Бали. Об этом заявил глава этой азиатской страны Прабово Субианто на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом избранный президент Индонезии выразил одобрение по поводу того, что обеспечением регулярных рейсов на Бали займется российская Группа «Аэрофлот».

«Мы также поддерживаем возможность прямых рейсов, осуществляемых не только "Аэрофлотом", но и другими авиакомпаниями», – уточнил президент Индонезии.

Также, по словам индонезийского лидера Прабово Субианто, его страна поддерживает решение российской стороны об открытии генконсульства РФ на Бали.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июле текущего года дал поручение открыть генконсульство России в городе Денпасар на популярном у россиян азиатском курорте Бали. Ожидается, что внешнеполитическое ведомство установит штатную численность сотрудников российской дипмиссии и утвердит его штатное расписание.

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Источник: lenta.ru