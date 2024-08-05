Состоялся автопробег в честь адмирала Федора Ушакова

Мощи праведного воина Феодора Ушакова доставлены на малую родину флотоводца

4 августа участники автопробега Москва-Хопылёво доставили и передали в храм Богоявления-на-Острову в селе Хопылёво Ярославской области мощи святого праведного воина Феодора Ушакова.

В этом храме, построенном в 1701 году, был крещён будущий адмирал Российского флота, святой праведный воин Феодор Ушаков, и его дядя – преподобный Феодор Санаксарский.

Автопробег, посвященный 20-летию общецерковной канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова, стартовал 3 августа в Москве, от храма святого праведного воина Феодора Ушакова в духовно-историческом комплексе в Левобережном. Его целью стало объединение двух духовных центров — строящегося храма в Москве и недавно отреставрированного храма в Хопылёво.

В 11 часов утра автомобиль Aurus, везущий ковчег с частицей мощей, преодолев 350 километров автомобильного крестного хода, остановился у церкви Богоявления-на-Острову, единственного сохранившегося исторического здания, связанного с детством и отрочеством флотоводца. Совершив обряд передачи мощей, духовенство провело крестный ход, в котором к участникам пробега присоединились тысячи прихожан и паломники.

В ходе восстановления храма были построены дороги, проложены 18,5 км газопровода и три километра инженерных сетей, сделаны причалы для маломерных и большемерных судов, модернизирована электрическая подстанция. Благоустроены 10 га земли, примыкающие к храму, заложен Фёдоровский сад из более чем 2000 деревьев и кустарников и уникальный аптекарский огород.

В честь восстановления храма пилоты Рыбинского авиаклуба провели авиашоу: первые в России фигуры высшего пилотажа одновременно исполняли самый большой (АН-2) и самый маленький (Pitts) бипланы в мире.

Вслед за авиашоу открылась выставка художественных работ победителей Всероссийского конкурса «Адмирал Федор Ушаков моими глазами», а позже состоялся концерт.

Автопробег и фестиваль памяти Феодора Ушакова организован Попечительским советом по восстановлению храмового комплекса в селе Хопылёво и инициативной группой по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова в Москве при поддержке Русской Православной Церкви, Администрации Президента РФ, Государственной Думы ФС РФ, Правительства Ярославской области, Фонда Андрея Первозванного и федерального благотворительного проекта «Всех Обнял».