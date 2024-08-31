Найден способ сделать авиабилеты доступными для россиян, но есть возражения

В Госдуме нашли способ снизить цены на авиабилеты – за счет участников туротрасли

Чтобы авиабилеты стали доступнее для россиян, страховые и туристические компании могли бы часть своей прибыли направлять на покрытие их стоимости. Об этом заявил председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

«Я вам называю цифру. На пассажирском транспорте ответственность перевозчика перед пассажиром из 100%, которые получают страховые компании, выплачивается 47%. 20% они должны оставлять себе, а где 27%? А может быть, стоимость билета (за счет этих средств. – Прим. ред.) снизим? Тогда все будут заинтересованы лететь в Сочи, куда-то еще», – объяснил парламентарий.

Подобная практика успешно реализуется в некоторых странах, уточнил Москвичев.

«А то мы с вами получаем ОСАГО 364 млрд рублей – 53% они выплачивают, а где 47% – не знаем. Где эти деньги? Если 47% или 27% остается, то тогда ОСАГО с каждым годом должно на 20% минимум дешевле становиться. А у нас не становится. Или пусть эти деньги в фонд какой-то идут», – подчеркнул депутат.

Москвичев рассказал, что в компетенцию специальной рабочей группы при комитете по вопросам тарифообразования на транспорте как раз входит координирование вопросов, связанных с разработкой предложений по снижению стоимости авиабилетов. В частности, предлагается установить ценовые границы.

Представители ведущих авиаперевозчиков «Аэрофлот» и S7 возражают против такой инициативы. По их мнению, возникнет обратный эффект: цены на авиабилеты вырастут еще больше. В Минтрансе тоже от этой идеи не в восторге – глава ведомства Роман Старовойт предположил, что при введении ценовых границ «мы отойдем от экономически обоснованного тарифа, и, наверно, авиаперевозчики будут обращаться в правительство с тем, чтобы компенсировать выпадающие средства».

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Источник: interfax.ru