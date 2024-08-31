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Найден способ сделать авиабилеты доступными для россиян, но есть возражения

В Госдуме нашли способ снизить цены на авиабилеты – за счет участников туротрасли

Чтобы авиабилеты стали доступнее для россиян, страховые и туристические компании могли бы часть своей прибыли направлять на покрытие их стоимости. Об этом заявил председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

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«Я вам называю цифру. На пассажирском транспорте ответственность перевозчика перед пассажиром из 100%, которые получают страховые компании, выплачивается 47%. 20% они должны оставлять себе, а где 27%? А может быть, стоимость билета (за счет этих средств. – Прим. ред.) снизим? Тогда все будут заинтересованы лететь в Сочи, куда-то еще», – объяснил парламентарий.

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Подобная практика успешно реализуется в некоторых странах, уточнил Москвичев.

«А то мы с вами получаем ОСАГО 364 млрд рублей – 53% они выплачивают, а где 47% – не знаем. Где эти деньги? Если 47% или 27% остается, то тогда ОСАГО с каждым годом должно на 20% минимум дешевле становиться. А у нас не становится. Или пусть эти деньги в фонд какой-то идут», – подчеркнул депутат.

Москвичев рассказал, что в компетенцию специальной рабочей группы при комитете по вопросам тарифообразования на транспорте как раз входит координирование вопросов, связанных с разработкой предложений по снижению стоимости авиабилетов. В частности, предлагается установить ценовые границы.

Представители ведущих авиаперевозчиков «Аэрофлот» и S7 возражают против такой инициативы. По их мнению, возникнет обратный эффект: цены на авиабилеты вырастут еще больше. В Минтрансе тоже от этой идеи не в восторге – глава ведомства Роман Старовойт предположил, что при введении ценовых границ «мы отойдем от экономически обоснованного тарифа, и, наверно, авиаперевозчики будут обращаться в правительство с тем, чтобы компенсировать выпадающие средства».

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Источник: interfax.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 3
31.08.2024
Фото:freepik / freepik
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