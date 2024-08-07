В августе в Хабаровск отправится новый туристический поезд

Для россиян запустили новый туристический ж/д маршрут Хабаровск–Биробиджан

Новый туристический маршрут запустят на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД). Поезд будет курсировать по маршруту из Хабаровска в Биробиджан. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Вокзал Биробиджана

«На Дальневосточной железной дороге запускается новый туристический маршрут в Биробиджан из Хабаровска. Это однодневный тур на пригородном поезде. Первый выезд туристов запланирован уже на 18 августа», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что путешественники во время поездки узнают от экскурсовода об истории железных дорог на Дальнем Востоке. Отдельно расскажут о станции Тихонькая, ставшей позднее поселком, а затем получившей статус города Биробиджан.

Туристам расскажут о людях, живших и работавших в регионе, кроме того, им подготовили экскурсию по достопримечательностям Биробиджана, в ходе которой путешественники познакомятся с культурой еврейского народа.

Кульминацией туристического дня станет кошерный обед. Обратный трансфер пройдет также на пригородном электропоезде.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: t.me/dvgdrzd