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Рассказали о новом интересном «месте притяжения» в Грузии

Доля Грузии в общем объеме зарубежных поездок россиян в 2024 году удвоилась

По информации Росстата, Грузия в первом квартале 2024 года показала существенный рост популярности среди российских туристов.

С начала года страну посетили 185 000 россиян, что на 45% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года и на 90% больше, чем в 2020 году.

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Впервые в истории Грузия заняла 4% от общего числа зарубежных поездок российских граждан, что вдвое превышает предыдущие показатели. Этот скачок позволил Грузии войти в топ-10 наиболее посещаемых россиянами зарубежных стран, уступив в постсоветском пространстве только Казахстану.

«Бриллиантовый мост» в Цалкском каньоне.
«Бриллиантовый мост» в Цалкском каньоне.

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Одним из самых привлекательных новых объектов стал «Бриллиантовый мост» в Цалкском каньоне, который является частью комплекса Kass Land Diamond Resort — первого инфраструктурного проекта в охраняемой зоне Грузии.

Этот стеклянный мост длиной 240 метров протянулся через каньон на высоте 240 метров. В его центре расположено кафе Diamond 360, оформленное в форме бриллианта и претендующее на рекорд Гиннесса как самое высокое кафе-бар в мире. Также в комплекс входят велосипедная дорожка над мостом, качели на краю каньона, виллы у соснового леса и три ресторана, предлагающие грузинские и европейские блюда.

Представители Kass Land Diamond Resort отмечают, что посещаемость Цалкского каньона возросла на 20-25% по сравнению с 2023 годом, чему способствовало возобновление прямых рейсов между Россией и Грузией.

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Туристический поток в Грузию постепенно восстанавливается до допандемийного уровня. В 2019 году страну посетили 208 000 российских туристов, и в первом квартале 2024 года это число уже достигло 185 000, что лишь на 11% меньше докризисного показателя.

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Источник: Kass Land Diamond Resort

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Алексеева Елена
Количество просмотров 144
11.08.2024
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