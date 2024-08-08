В Турции намерены в 2024 году получить доход с туристов более 5 трлн рублей

Турецкий эксперт рассказал, как санкции Запада повлияли на поток туристов из РФ

Учитывая санкции Запада и рост цен, поток туристов из России в Турцию ограничился, но на текущий момент нет серьезного спада. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

«Если посмотреть на данные по Турции, то количество российских туристов, приехавших в Анталью только за первые шесть месяцев года, приближается к 600 тысячам, и россияне находятся на первом месте. По данным министерства туризма Турции, которые были обнародованы относительно недавно, за первые шесть месяцев этого года Турцию посетили 2,7 млн российских туристов. Это очень близко к рекордному показателю 2019 года. Это означает, что серьезного спада нет, несмотря на рост цен и санкции», – заявил собеседник агентства.

По словам Эрчина, к «российским туристам применяются более сниженные цены, а не текущие». Он выразил надежду, что ожидания России по туризму в Турции оправдались, потому что данные свидетельствуют о том, что круизные суда приходят в черноморские портовые города Турции с туристами из РФ. Также наблюдается активность в торговле с Россией, особенно в черноморских портах, подчеркнул турецкий аналитик.

Эрчин предположил, что в отсутствие давления Запада на российских туристов в Турции могло бы быть больше в первом полугодии 2024 года.

«Иными словами, за первые 6 месяцев их число ограничилось 2,7 миллионами человек, а это значит, что если бы не было санкций, то это число превысило бы 3 миллиона и 3,5 миллиона туристов», – отмети Эрчин.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, страна планирует принять в 2024 году примерно 60 млн туристов, а доход туриндустрии оценивается в 60 млрд долларов (5,16 трлн рублей по актуальному курсу).

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Источник: РИА Новости