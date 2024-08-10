Провоз жидкостей в самолетах снова ограничат — изменения вступят в силу 1 сентября

Евросоюз ужесточил правила провоза жидкостей в аэропортах ЕС со сканерами EDSCB

Объем емкости для провоза жидкостей в ручной клади во время авиаперелетов не должен превышать 100 мл. Такое правило Европейская комиссия вводит во всех странах Евросоюза, это требование затронет также Исландию, Швейцарию и Норвегию.

Правило будет действовать и для пассажиров во всех аэропортах Евросоюза, включая те, в которых установлены новые сканеры безопасности (EDSCB – Explosive Detection Systems for Cabin Baggage), позволявшие провоз до двух литров жидкости.

Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года и будут действовать до особого распоряжения по окончанию сроков его действия. Конкретная причина ужесточения не указывается, сообщается только о некоей технической проблеме, которую еще предстоит устранить.

Напомним, новые сканеры EDSCB установлены в аэропортах Германии, Ирландии, Италии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Швеции, Эстонии, Финляндии и других стран. Отмечается, что это решение Евросоюза негативно скажется на инвестициях аэропортов в новое оборудование.

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Источник: transport.ec.europa.eu