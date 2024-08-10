Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Провоз жидкостей в самолетах снова ограничат — изменения вступят в силу 1 сентября

Евросоюз ужесточил правила провоза жидкостей в аэропортах ЕС со сканерами EDSCB

Объем емкости для провоза жидкостей в ручной клади во время авиаперелетов не должен превышать 100 мл. Такое правило Европейская комиссия вводит во всех странах Евросоюза, это требование затронет также Исландию, Швейцарию и Норвегию.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Правило будет действовать и для пассажиров во всех аэропортах Евросоюза, включая те, в которых установлены новые сканеры безопасности (EDSCB – Explosive Detection Systems for Cabin Baggage), позволявшие провоз до двух литров жидкости.

В отпуск на Бали можно будет улететь прямым рейсом — а что с ценами на билеты?

Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года и будут действовать до особого распоряжения по окончанию сроков его действия. Конкретная причина ужесточения не указывается, сообщается только о некоей технической проблеме, которую еще предстоит устранить.

Напомним, новые сканеры EDSCB установлены в аэропортах Германии, Ирландии, Италии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Швеции, Эстонии, Финляндии и других стран. Отмечается, что это решение Евросоюза негативно скажется на инвестициях аэропортов в новое оборудование.

«За рулем» рекомендует эти онлайн-сервисы для путешествий

Яндекс.Путешествия – крупнейший сервис среди агрегаторов аренды отелей. Каждый шестой пользователь, искавший жильё онлайн, делал бронирование с его помощью. В течение пяти дней после выселения можно получить кэшбек 20% баллами Плюса.
Островок RU – предлагает более миллиона объектов размещения в 220 странах мира — гостиницы, хостелы, апартаменты — по разумным ценам. Программа лояльности «Банк снов» позволяет постоянным клиентам экономить деньги, а круглосуточный контактный центр доступен по телефону, почте, в социальных сетях и мессенджерах.
Суточно.ру – 280 тыс. вариантов квартир, отелей и гостевых домов для поездок по России и зарубежью. При внесении предоплаты банковскими картами «Мир», «Visa», «Mastercard», «Сбербанк Онлайн», «СБП» и другими можно получить до 30% кэшбека в виде бонусов. Бонусами можно оплатить до 10% от стоимости проживания или поделиться с друзьями.
Реклама: ООО «ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ», ИНН: 7704340327, erid 5jtCeReNwxHpfQTDvQsWzkg
ООО "БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ", ИНН: 7703389880, erid LatgBahgi
ООО "СУТОЧНО", ИНН: 7709908155, erid 5jtCeReNwxHpfQTFQcJ57PH

Источник: transport.ec.europa.eu

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / KamranAydinov
Количество просмотров 122
10.08.2024
Фото:freepik / KamranAydinov
Поделиться:
Оцените материал:
-1