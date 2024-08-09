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Сроки предварительной продажи ж/д билетов к морю нужно пересмотреть – РСТ

В РСТ рассказали, как решить проблему с нехваткой ж/д билетов из Анапы

Проблему с возвращением россиян, отдыхающих на южных курортах России, можно решить введением дополнительных составов и вагонов. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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Он посоветовал туристам бронировать билеты на поезд заранее, а также пользоваться листами ожидания.

«Железная дорога ежегодно испытывает серьезную перегрузку в конце августа, когда отдыхающие массово возвращаются домой. Снять остроту ситуации может постановка дополнительных составов и увеличение числа вагонов», – цитирует пресс-служба компании вице-президента.

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Горин объяснил, что РЖД продают обратные билеты позже, и отдыхающие рассчитывают купить их на месте, но в итоге не могут вернуться домой. Кроме того, стоимость билетов формируются по принципу динамического ценообразования: в пиковый сезон на фоне спроса цена повышается, причем зачастую значительно, констатировал Горин.

У пассажиров есть возможность воспользоваться листом ожидания, оставив онлайн-заявку на сайте перевозчика.

«Это реально работает, мы это знаем по опыту. За 2-3 дня до рейса билеты обязательно появляются, так как люди по разным причинам отказываются от поездки. Правда, не все туристы знают, что лист ожидания обычно срабатывает ночью и успеть оформить его надо строго в течение двух часов. При этом билеты аннулируются по одному, соответственно, можно оставить заявку только на одного человека, а люди, как правило, ищут два-три билета», – объясняет вице-президент.

Наверное, РЖД стоит пересмотреть сроки предварительной продажи билетов при подготовке к будущему летнему сезону, предположил Горин.

«Сейчас билеты продаются, как правило, за 90 дней, а надо открывать продажи минимум за полгода. Например, у авиакомпаний можно приобрести билеты за 11 месяцев до рейса», – провел аналогию с авиаперевозчиками вице-президент РСТ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что туристы не могут покинуть Анапу из-за отсутствия билетов на поезд. Московская межрегиональная транспортная прокуратура намерена проверить информацию о повышении цен и отсутствии билетов на поезда до Черноморского побережья.

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Источник: t.me/ru_rst

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 54
09.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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