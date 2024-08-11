Отдыхать будем весело и по стандартам Роскачества

В 2024 году в России объявлен Годом семьи для поддержки семейных ценностей. В связи с этим Роскачество разрабатывает новый стандарт для семейного отдыха.
Он поможет улучшить туристические услуги для семейных поездок, сделав их более безопасными и качественными.
Согласно данным Роскачества, с весны 2023 по весну 2024 года путешествовали 88% россиян, и 29% из них делали это вместе с семьей.
Новый стандарт поможет создать комфортные условия для всех членов семьи — от детей до пожилых людей.
Стандарт будет включать требования к гостиницам, инфраструктуре, анимационным программам и питанию, чтобы удовлетворить потребности разных возрастных групп. Также будут учтены требования для людей с ограниченными возможностями.
Справка
Центр компетенций в сфере туризма, созданный на базе Роскачества в ноябре 2023 года, занимается классификацией отелей, консультированием и популяризацией лучших туристических мест и услуг.
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Источник: Роскачество
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