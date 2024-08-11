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Туристы рассказали, от чего устают в отпуске

OneTwoTrip: половине туристов в путешествиях мешают попутчики

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Современный мир не щадит никого, и даже отпуск, который должен быть временем для отдыха и перезагрузки, может превратиться в источник дополнительной усталости. Исследование, проведенное онлайн-сервисом OneTwoTrip среди 1225 пользователей, показало, что лишь 56% респондентов действительно чувствуют себя отдохнувшими после отпуска. Более того, 80% признались, что после путешествия им требуется ещё один отпуск, чтобы прийти в себя.

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Что же мешает нам полноценно отдохнуть в путешествии? Исследование выявило несколько основных причин.

  • Толпы туристов – главный враг отпуска: 55% опрошенных заявили, что устают от большого количества людей на курорте.
  • Неудобная компания: 38% респондентов признались, что устают от своих попутчиков, будь то семья или друзья.
  • Нескончаемые экскурсии: 18% опрошенных отметили, что их утомляют постоянные экскурсии по достопримечательностям.
  • Предпутешественнический стресс: 29% пользователей признались, что уже на этапе планирования отпуска они чувствуют усталость.
  • Тоска по дому: 34% респондентов отметили, что во время путешествия скучают по дому, по привычной обстановке и близким людям.

Лишь 5% опрошенных выразили желание вернуться на работу сразу после отпуска. При этом половина респондентов хоть раз в жизни приходилось выходить на работу в день прилета.

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Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 142
11.08.2024
Фото:freepik / freepik
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